人行在港發行50億元人民幣央行票據

中國人民銀行今（24）日在香港發行50億元6個月期人民幣央行票據，中標利率為2.54%。此次發行受到境外投資者踴躍認購，包括美、歐、亞洲等多個國家和地區的銀行、基金等機構投資者，投標總量約人民幣276億元，超過發行量的5.5倍。

央視新聞報導，分析認為，投標總量超過發行量的5.5倍，表明人民幣資產對境外投資者有較強吸引力，也反映全球投資者對大陸經濟的信心。

目前，中國人民銀行常態化在香港發行人民幣央行票據，不僅豐富了香港市場人民幣投資產品系列和流動性管理工具，而且帶動了境內金融機構、企業等其他主體在離岸市場發行人民幣債券。

近年來，在離岸市場發行的人民幣國債、金融債券和企業債券不斷增加，發行方式和發行地點日益多樣化，表明香港人民幣央行票據對於促進離岸人民幣市場發展發揮積極效果。