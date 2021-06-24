人行近4月來首啟逆回購放水 金融股走高

中國人民銀行今（24）日進行人民幣300億元7天期逆回購，結束連續80日的等量開展100億元逆回購操作，全日淨投放200億元，為近4個月以來首次通過逆回購操作放水。

經濟通通訊社報導，人行表示，今日投放人民幣300億元是為維護上半年底流動性平穩。

受放水消息刺激，金融股拉升。保險族群方面，中國人壽升1.7%，中國太保升0.8%，中國人保升0.5%，中國平安揚0.4%；中銀證券飆漲停，華鑫股份升4.9%，中信建投升2.5%。

路透統計，本周逆回購到期規模為人民幣400億元，平均分布在周二至周五。

回購交易分為「逆回購」和「正回購」兩種。「逆回購」就是人行向商業銀行買入短期債券，即是變相向銀行體系投放資金，令市場資金供應增加。「正回購」則相反，人行向商業銀行賣出短期債券，即是變相從銀行體系回籠資金，令市場上資金供應減少。