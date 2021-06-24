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林鄭：港金管局研究央行數位貨幣跨境支付

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
香港特首林鄭月娥。照片／中新社
香港特首林鄭月娥。照片／中新社

香港特首林鄭月娥今（24）日在2021財新夏季峰會表示，香港金融管理局正與中國人民銀行以及泰國和阿拉伯聯合大公國的中央銀行研究央行數位貨幣在跨境支付中的應用，為提升金融基建處理跨境支付方面的能力建立良好的基礎。

新浪財經報導，林鄭月娥表示，香港特區政府會繼續與業界和大陸探討擴大跨境人民幣資金雙向流動的渠道，以鞏固香港在人民幣結算、融資及資產管理方面的國際領導地位，協助人民幣國際化的進程。

林鄭月娥表示，香港政府也會通過消費券的計畫，向每名市民發放港幣5,000元的電子消費券，以刺激市民消費的意願。乘數效應加速經濟的復甦，同時也希望鼓勵更多本地商戶及市民使用電子支付，推動本地電子支付市場的發展。

此外，香港也會推動資產管理業務發展，包括引進新的基金機構，也會提供稅務寬免，希望有更多世界各地的私募股權基金落戶香港，讓大陸企業在傳統的銀行融資渠道以外，在香港有更多的途徑吸納海內資金發展業務。

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