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大陸中興通訊在美被控「間接支持」伊朗恐怖活動

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
中興通訊。照片／美聯社
中興通訊。照片／美聯社

大陸電訊設備商中興通訊和非洲最大移動網路電信商MTN Group，在美國被指控間接支持伊朗恐怖主義活動，導致多名美國人在伊拉克傷亡。

信報財經報導，根據於紐約提出的聯邦訴訟，逾50名美國人聲稱，中興通訊和MTN與伊朗的伊斯蘭革命衞隊有業務往來，明知這些交易將有助於資助、武裝和支持革命衛隊，在鄰國伊拉克進行恐怖活動，導致2011年至2016年間，數以千計美國人傷亡。

MTN表示，正審查指控細節和諮詢意見，又指公司在各地的業務都以負責任和合規方式進行。中興通訊則未有回應。

MTN在前年亦遭逾150名美國人提出類似訴訟，聲稱MTN向塔利班份子給予資金，換取組織不要攻擊公司位於阿富汗的手機信號塔。

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