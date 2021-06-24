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大陸經濟成長率 第2季預估12.2%

聯合報 / 記者林則宏／綜合報導

中國社會科學院工業經濟研究所預估，大陸今年第2季經濟增速將達到12.2%左右，全年經濟成長率則可望達到9.4%。官方數據顯示，大陸今年第1季的經濟成長率為18.3%。

上海第一財經報導，中國社會科學院工業經濟研究所23日發布2021年二季度「中國經濟學人熱點調研」結果。中國社會科學院工業經濟研究所研究員李鋼表示，今年第2季大陸經濟增速年比上升，除低基期因素外，工業、投資、外貿等主要經濟指標也在改善。

大陸國家統計局日前發布的5月宏觀經濟數據顯示，大陸生產和需求同步恢復。5月大陸全國規模以上工業增加值年比增長8.8%，社會消費品零售總額增長12.4%。1至5月，大陸全國固定資產投資（不含農戶）增長15.4%。

李鋼表示，值得一提的是，目前中國大陸的就業形勢也在好轉。5月城鎮調查失業率為2019年1月以來最低，大陸官方「就業優先」的政策取得了很好的效果。

數據顯示，今年前五個月，大陸全國城鎮新增就業574萬人，完成全年目標的52.2%。5月，大陸全國城鎮調查失業率為5.0%，比4月下降0.1個百分點，比上年同期下降0.9個百分點。

經濟合作暨發展組織（OECD）日前發布最新世界經濟展望報告，預測今年中國大陸經濟將增長8.5%。

世界銀行8日發布的「全球經濟展望」也指出，中國大陸的復甦已經從公共投資擴大到消費。由於出口活躍，在疫情得到有效控制後，被壓抑的需求得到釋放，預計今年增速將加快至8.5%。

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