浙江規劃 建世界級臨港產業集群

「浙江省海洋經濟發展『十四五』規劃」記者會22日在浙江杭州舉行。浙江在「規劃」中提出，將建成一批世界級臨港先進製造業和海洋現代服務業集群，並增強海洋經濟對外開放能力，共建「一帶一路」國際貿易物流圈，深度參與國際海洋經貿合作。

中新社報導，其中，臨港產業集群包括聚力形成兩大兆元（人民幣，下同）級海洋產業集群，即以綠色石化為支撐的油氣全產業鏈集群和臨港先進裝備製造業集群；培育形成三大千億元級海洋產業集群，即現代港航物流服務業集群、現代海洋漁業集群和濱海文旅休閒業集群；積極做強若干百億元級海洋產業集群。

以臨港先進裝備製造業集群為例，浙江將聚力突破船舶與海洋工程關鍵技術瓶頸，支持發展高端特種船舶製造業。此外，該省提出突破動力電池、電驅、電控關鍵技術，創新發展汽車電子和關鍵零部件產業，完善充電設施布局，打造全球一流的新能源汽車產業集群。

浙江省發展改革委副主任吳勝豐表示，浙江還將加強大陸國家衛星海洋應用系統、海洋信息感知技術裝備的研發製造，加快形成海洋感知裝備、衛星通信導航、海洋大數據、船舶電子等海洋信息產業集群。

為增強海洋經濟對外開放，浙江明確將深化與東南亞、南亞、中東歐等「一帶一路」沿線國家（地區）合作，如合作建設「一帶一路」迪拜站，加快形成以「一帶一路」沿線國家（地區）為重點的全球化港口布局等。

「把握區域全面經濟夥伴協定（RCEP）簽署的機遇，我們還將進一步推動區域跨境貿易通關便利化、投資政策透明化。」吳勝豐表示，浙江將支持電子世界貿易平台（eWTP）全球化布局，聚力提升跨境電子商務發展規模；增強對全球航運資源的融合度和影響力，實現經貿合作多贏。