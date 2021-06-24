亞太醫藥中心 京滬最具競爭力

國際商業地產服務和投資公司世邦魏理仕（CBRE）23日發布的「亞太區醫藥醫療行業發展趨勢報告」顯示，近年來，亞太地區內針對醫藥醫療地產的租賃及投資需求呈現顯著上升趨勢。其中，上海和北京以其生產和研發能力以及龐大的大陸消費市場，成為亞太區最具競爭力的醫藥產業中心。

中新社報導，世邦魏理仕發布的數據顯示，2020年，在亞太地區整體寫字樓市場租賃成交同比下跌25%的情況下，生命科學行業寫字樓租賃成交同比上升17.4%。其中，上海和北京兩地引領增長，日本東京緊追其後。

這份報告從生產、研發、物流、銷售等四大維度共12個指標對亞太地區主要市場的醫藥產業競爭力進行評估。結果顯示，上海和北京在中國和亞太區都是最具競爭力的城市。強大的生產研發能力和不斷流入的資本投資持續提升京滬兩地的生命科學產業價值鏈。

排名第三的香港支撐粵港澳大灣區的醫藥行業增長，並成為企業資金募集地，此後是首爾、東京、新加坡等城市。

世邦魏理仕中國區研究部負責人謝晨表示，中國大陸是全球第二大醫藥市場，日益擴大的中產階級群體與城市老齡人口對優質醫療保健需求的增長，將進一步推動生命科學領域的長期發展。未來幾年，大陸政府或將持續引導並支持產業專項技術的發展，提供包括搬遷成本，啟動資金和稅收補貼等財政激勵措施，提升大陸國內市場藥品生產製造能力。

新冠疫情暴發後各國對醫藥研發高度重視，以及美國市場活躍的醫藥地產投資活動，提升投資者對亞太地區相關類型地產投資的興趣並尋覓投資機會。世邦魏理仕全球資本市場投資兼亞太區研究部負責人金緯表示，作為投資性物業，醫藥類地產仍處於發展初始階段。但考慮到當前亞太地區此類資產的交易額仍不及區域全年投資交易的1%，低於全球約4%的占比水平，此類資產具備巨大潛力。