西藏設清潔能源創新發展平台

西藏清潔能源專家工作站和西藏清潔能源創新發展中心23日在林芝市揭牌。是西藏首次建立清潔能源領域的創新發展研究平台。

據中新社報導，西藏自治區主席齊扎拉在揭牌儀式上說，西藏清潔可再生能源技術可開發量10億千瓦以上，是罕見的清潔能源寶庫，遠期可建成1億千瓦水電、2億千瓦光伏的巨型能源基地，每年為中國大陸各地輸送1萬億千瓦時的清潔電力，為實現碳達峰、碳中和「雙碳目標」作出西藏貢獻。

齊扎拉說，工作站及創新發展中心的成立正當其時，必將為推進西藏清潔能源產業升級、打造大陸國家清潔能源接續基地起到重大而深遠的推動作用。

中國大陸國家電網西藏電力有限公司表示，工作站及創新發展中心主要任務是組織有關發電企業、高校、研究機構和產業主體等共同參與，開展前瞻性研究，發揮專家智囊作用，增強西藏自主創新能力，為西藏清潔能源開發順利實施提供高質量的技術支撐和保障。

中國大陸國家電網公司「十四五」期間計畫在西藏投資466億元（人民幣，下同），加強西藏與西南電網聯網，高質量建設川藏鐵路供電配套工程，積極推進青藏直流二期前期工作等。