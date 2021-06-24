空客A320機身系統 在天津裝配

中國航空工業西飛國際製造（天津）有限公司空客A320機身系統裝配項目22日在天津正式開工。該項目標誌著空客在中國大陸供應鏈的持續拓展，也是中國航空工業與空客國際合作的新里程碑。

新華社報導，該項目旨在滿足位於天津的空中客車A320亞洲總裝線對機身段的裝配需求。項目接收由歐洲運輸至天津的A320機身段大部件以及機身內部系統件等，並完成機身段的總裝。

中航西飛國際天津公司董事長馬岩表示：「作為中歐合作的重要航空製造項目，A320機身系統裝配項目是A320系列飛機本地化製造配套的又一里程碑項目，代表中國航空工業與空客公司在合作領域和產業層次上的持續升級。」

該項目計畫於今年三季度完成首件交付，並將在2024年達到每月6架份的生產速率，以完全匹配空客A320亞洲總裝線對機身段部件的需要。

位於天津的空客A320系列飛機亞洲總裝線自2008年開始運營以來，已累計總裝並交付超過540架飛機。目前，中航西飛國際天津公司承接的A320機翼總裝項目已經完全滿足該總裝線對機翼本土化製造配套的需求。

「中國在空客全球合作和本土化戰略中占有重要地位。A320機身系統裝配項目的如期開工，證明了中國航空工業生產的能力，也印證了空客與中國長期攜手發展的承諾。」空客中國首席運營官程龍說。

程龍說，中國大陸是全球航空產業生態系統不可分割的一部分，也是空客全球供應鏈的重要組成部分。目前，中國大陸約有200家供應商支持幾乎所有的空客民機項目的生產，覆蓋飛機的全生命周期。2020年，空客與中國大陸在民用飛機領域的工業合作年度總額達到約10億美元。