快手CEO宿華：全球月活躍用戶數達10億

大陸短片App快手今與大陸中央廣播電視總台宣布，雙方達成2020年東京奧運會及2022年北京冬奧會賽事轉播短片戰略合作，快手成為雙項賽事持權轉播商。會上，快手CEO宿華表示，快手全球月活躍用戶數達到10億。

受消息影響，快手今日在港股價持續拉升，一度漲逾5%。

經濟導報報導，快手近期在體育內容領域動作頻頻。今年3月，快手與CBA（中國男子籃球職業聯賽）官方達成版權合作後，並通過版權內容新玩法，讓用戶在快手不僅可以觀看CBA官方直播內容，還可以深度參與其中，提高賽內容豐富度和互動性。

截至本賽季CBA收官，據快手體育統計，平均每10位快手用戶就有1位看過CBA直播。CBA賽事期間單場最高同時在線人數186萬，直播總播放次數達到8.1億，直播總互動3.6億，快手平台迅速成為球迷觀看CBA賽事的重要陣地。

之前，快手還與本屆美洲盃達成合作，拿下該項賽事的直播及短視頻版權。通過對體育頭部內容生態的不斷探索，提升以賽事為核心的運營能力，快手已逐漸成為大陸知名的短視頻、直播體育社區。