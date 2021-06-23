陸康希諾MCV2疫苗 獲申請批准將商業化

大陸康希諾生物今（23）日宣布，其A群C群腦膜炎球菌多糖結合疫苗（CRM197載體）（MCV2，商品名稱為美奈喜）已獲大陸國家藥品監督管理局授予新藥申請批准，以在大陸進行商業化。

路透報導，公告稱，MCV2由其研發及生產，用於預防A群及C群血清群腦膜炎球菌細菌引起的感染。

康希諾港股將於午盤恢復交易。康希諾港股今早盤中途暫停買賣，停牌前股價大漲逾10%，收港幣408元。其A股則繼續買賣，早盤收高13.93%，人民幣772.51元。

大陸國家藥品監督管理局官網最新公示，康希諾生物A群C群腦膜炎球菌多糖結合疫苗獲批上市。腦膜炎疫苗成為康希諾繼伊波拉疫苗、新冠疫苗之後第三款上市的疫苗產品。

此外，大陸商務部、工業和信息化部、衛生健康委、藥監局公布可供對外出口的新型冠狀病毒疫苗產品清單，上市許可持有人包括康希諾生物股份公司等四家公司。