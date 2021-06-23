陸發改委、市監總局赴部分省市 調查大宗商品市場

據大陸微信公眾號「國家發展改革委」23日消息，近日，大陸國家發展改革委價格司與市場監管總局價監競爭局派出多個聯合工作組，赴有關省市就大宗商品保供穩價問題進行調查。

據發布，工作組將詳細了解有關企業參與大宗商品期現貨市場交易情況，認真聽取中下游企業對上游供貨數量和價格變化情況的反映以及打擊投機炒作、保障市場供應的建議，聽取有關專家、市場機構對加強期現貨市場聯動監管、維護市場正常秩序的意見。

維穩大宗商品價格，大陸發改委近期動作不斷。6月17日，大陸國家發展改革委價格司與市場監管總局價監競爭局，聯合赴大陸全國煤炭交易中心調研，了解煤炭市場運行和價格變動情況，並召開座談會，研究做好煤炭等大宗商品保供穩價工作。

該次會議指出，今年以來，煤炭等大宗商品價格快速上漲，部分品種價格創歷史新高，加重了下游行業負擔，對實體經濟健康發展產生不利影響，社會各方面反響較大。

會議提出，將密切監測煤炭等大宗商品價格走勢，認真做好價格預測預警工作，及時了解有關市場主體經營情況，排查異常交易和惡意炒作，嚴厲打擊囤積居奇、哄抬價格等違法違規行為，維護正常市場秩序。同時，按照剛發布的《重要商品和服務價格指數行為管理辦法（試行）》，規範做好大宗商品價格指數編制和發布工作。