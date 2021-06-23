京滬高鐵迎運營10周年 累計運送旅客13.5億人次

大陸京滬高鐵將於本6月30日迎來運營10周年，其是大陸客流量最大、最繁忙的高鐵線路，至今累計安全運送旅客13.5億人次，累計行程超過15.8億公里，相當於環繞赤道近4萬圈。

據香港01報導，京滬高鐵在開通第4年（2014年）以來就連續實現盈利，即使在2020年新冠肺炎疫情對全球交通運輸行業造成嚴重衝擊下，仍保持盈利45.86億元（人民幣，下同）。

京滬高鐵公司黨委副書記嚴佐魁表示，自2011年6月30日開通運營以來，年運量由2012年的6553萬人次，增長到最高峰2019年的2.1億人次，增長2.3倍。京滬高鐵全線累計開行列車近120萬列，日均開行列車數由開通初期的131列，增加到現時的568列，累計行程超過15.8億公里，相當於繞赤道近4萬圈。京滬高鐵的最高運行時速350公里，發車間隔最短只有4分鐘，是當今世界運營時速最快的高速鐵路。

嚴佐魁提到，京滬高鐵作為大陸戰略性重大交通工程和「八縱八橫」高鐵網的重要組成部分，京滬高鐵聯通「京津冀魯皖蘇滬」四省三市，沿線人口超過全大陸人口總數的27%，是大陸最具發展活力的區域。

他表示，京滬高鐵將京津冀和長三角兩大世界級城市群緊緊聯繫在一起，讓沿線地區共享人才流、技術流、資金流、信息流快速有序流動帶來的繁榮富足，構建起支撐東部率先發展的高鐵經濟走廊，成為經濟社會高質量發展的重要引擎。

此外，嚴佐魁指京滬高鐵是中國鐵路的優質資產，2014年至2019年淨利潤年均增幅高達39.4%，2019年淨利潤更達119.37億元、淨資產收益率增長至8%。京滬高鐵上市更是充分證明鐵路運輸資產以幹線通道方式實現資產證券化是可行，為中國鐵路進一步推進資本運營提供了標桿。

資料顯示，京滬高鐵於去年初在上海證券交易所上市，募集資金總額達306.74億元，是A股市場歷史上第9大IPO項目，也是A股市場近10年來最大的非金融企業IPO項目。