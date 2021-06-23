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vivo將跨入平板電腦 首款產品Q4亮相

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
中國大陸手機品牌vivo將跨入平板電腦市場，首款產品計畫在今年第4季發布。照片／百度圖庫
中國大陸手機品牌vivo將跨入平板電腦市場，首款產品計畫在今年第4季發布。照片／百度圖庫

大陸手機品牌vivo將跨入平板電腦市場，首款產品計畫在今年第4季發布。據悉，vivo已經註冊vivo Pad、iQOO Pad、iQOO Book、NEX Book等商標。

騰訊新聞旗下《一線》報導，去年vivo及旗下獨立子品牌iQOO都被傳出將推出平板電腦和筆記本產品。vivo在歐洲也低調註冊vivo Pad商標，該名稱已經在歐盟知識產權局。種種跡象已表明，vivo推出平板電腦新品類這件事已提上日程。

蘋果、三星、華為以及小米等手機品牌幾乎都有自己平板電腦產品，唯獨vivo、OPPO遲遲沒有布局。所以，從競爭角度來看，此番vivo進入該領域也不足以為奇。

據悉，OPPO的平板電腦產品也已在規畫中，而旗下獨立子品牌realme 近日更是高調對外公布即將發布筆記本電腦realme Book和平板電腦realme Pad的消息。

疫情影響，平板電腦市場開始回暖。以2020年為例，據IDC發布的信息，2020年第4季全球平板電腦市場年增19.5%，出貨量5,220萬台，達到自2017年第4季4,990萬台以來的最高水平。

目前還沒有更多關於vivo首款平板電腦的產品信息，從網上曝光的vivo申請的一項相關專利來看，產品正面為窄邊框全螢幕設計。而背面的影像模組採用vivo家族標誌性的雲階設計。

品牌 疫情

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