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台淘寶天貓618宅家神隊友 烘焙廚具、親子玩具上榜

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
今年淘寶天貓618受居家防疫影響，今年台灣家具家居商品銷量超出預期，另外還有烘焙廚具與嬰幼兒玩具等品類，堪稱疫情期間宅在家的神隊友。照片／阿里巴巴
今年淘寶天貓618受居家防疫影響，今年台灣家具家居商品銷量超出預期，另外還有烘焙廚具與嬰幼兒玩具等品類，堪稱疫情期間宅在家的神隊友。照片／阿里巴巴

阿里巴巴集團2021淘寶天貓618理想生活狂歡季（下稱淘寶天貓618）落幕， 天貓淘寶海外台灣總經理劉慧娟今（23）日表示，今年淘寶天貓618受居家防疫影響，今年台灣家具家居商品銷量超出預期，另外還有烘焙廚具與嬰幼兒玩具等品類，堪稱疫情期間宅在家的神隊友。

淘寶天貓數據顯示，在6月1日開賣首日，就有755個新品牌的單日成交額超過人民幣100萬元。今年共有25萬個品牌加入，高達1,300萬件商品種類，是去年品牌參與數的2.5倍，創下歷年來最多商家參與紀錄。

報告稱，疫情期間高度仰賴3C電子產品，使得護眼儀、數位配件等商品在此次618淘寶天貓表現成績亮眼，反映用戶對於跨境購買3C電子產品的接受度明顯提升。另一方面，宅在家時間增多，也讓消費者轉而重視居家生活，購買日常用品、家飾品、設計款擺飾、收納整理用品、家具等。

此外，烘培廚具用品銷量突破去年成長，疫情停課，讓許多爸媽們措手不及，不僅擔心打亂小孩們的規律作息和學習，造成情緒不穩定的狀況。此時，各式玩具、遊戲、親子用品成為爸媽們的居家神隊友。

劉慧娟認為，消費者體驗是經營平台的首要考量，特別指出在6月1日至3日淘寶天貓618開門紅期間，若有在「台灣跨境包郵專區」購物的消費者已陸續於上周收到商品，超乎預期的物流速度也讓消費者的體驗與反饋相當正面。

今年淘寶天貓618，年輕人購物車裡湧現出的新品類、新趨勢，投射出生活方式的變化。而在台灣市場所推出「台灣跨境包郵專區」、「618解任務賺元寶互動遊戲」，讓跨境購物體驗全面升級。

淘寶 天貓 疫情

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