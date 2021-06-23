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中國大陸貨車界Uber 滿幫集團在美上市首日漲逾13%

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
「中國貨車界Uber」之稱的滿幫集團昨（22）日在美國上市掛牌，首日收漲13.16%。照片／新浪網
「中國貨車界Uber」之稱的滿幫集團昨（22）日在美國上市掛牌，首日收漲13.16%。照片／新浪網

有「中國貨車界Uber」之稱的滿幫集團昨（22）日在美國上市掛牌，首日收漲13.16%，市值超過230億美元。這是今年來中國大陸公司在美國的第二大上市交易。

路透報導，滿幫集團的美國存託股份（ADS）開盤報22.5美元，發行價為19美元。每股ADS代表20股公司A類普通股。摩根士丹利、中金公司和高盛擔任主承銷商。

滿幫集團為司機、卡車所有人及他們共同的客戶群提供互聯平台。2017年，江蘇滿運軟件科技有限公司（運滿滿）與貴陽貨車幫科技有限公司（貨車幫）聯合宣布戰略合並，共同成立滿幫集團。背後有騰訊控股和軟銀集團的支持。

周二，滿幫集團在開盤跳漲逾18%後，該股收盤時漲幅縮窄至略逾13%。此次IPO籌集近16億美元資金。

資料顯示，去年滿幫集團全年GTV(平台總交易額)達人民幣1,738億元，約占中國大陸數位貨運平台GTV總量的64%，訂單量達7,170萬單，共計280萬卡車司機在平台上完成貨運訂單，約占中國大陸中重型卡車司機的20%。

據灼識咨詢報告統計，以2020全年GTV計算，滿幫已是全球最大的數位貨運平台。

人民幣 摩根 軟銀集團

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