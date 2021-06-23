陸下半年房價掀貶值潮？ 官媒：房市「黑嘴」要不得

今年來中國大陸多地房市調控政策加碼，不斷釋放出收緊信號，有專家預測，下半年房市央面臨首個貶值潮，房價將出現普遍下降，降幅超乎想像。對此，中國大陸官媒北京經濟日報今（23）日評論稱，房市「黑嘴」誤讀調控政策，製造恐慌情緒，要不得。

文章稱，中國大陸房市從來不缺少各種奇談怪論，圍觀群眾經常被各類觀點搞得摸不著頭腦。但無論從哪個角度看，「房市貶值潮」論調都是站不住腳的。實際上，中國大陸房市分化趨勢早已形成並將進一步加劇，根本不存在所謂的「普漲」、「普跌」之說。

近年來，各地政府堅持不將房地產作為短期刺激經濟的手段，將穩地價、穩房價、穩預期作為目標，保持調控政策連續性穩定性，對一些房市亂象露頭就打，對炒房客堅決閉門謝客，對於防止房價的大起大落，有至關重要的效果。

判斷房市的大趨勢，離不開對中央政策的深入理解分析。對於房市，中國大陸中央一再明確「房住不炒」定位，構建長效機制，促進房地產市場平穩健康發展。保持房市平穩，就是不會讓房市出現大起大落的情況。房價的變化，除了受供需關係的影響，還取決於調控政策和貨幣政策的變化。

文章抨擊，房市「黑嘴」誤讀調控政策，臆測房價走向，製造恐慌情緒，對於房市穩預期非常不利。對此，有關方面應保持高度警惕，對某些別有用心的論調要仔細辨別、大膽揭穿，還應做到該約談的及時約談、該處罰的依法處罰。