成渝軌道經濟圈 規模逾1萬公里

根據大陸官方規劃，未來5年，中國西部成渝地區將基本建成「軌道上的雙城經濟圈」。

中新社報導，大陸國家發展和改革委員會官網21日公佈「成渝地區雙城經濟圈綜合交通運輸發展規劃」。規劃提出，到2025年，基本建成「軌道上的雙城經濟圈」，軌道交通總規模達到10000公里以上，其中鐵路網規模達到9000公里以上。

成渝地區雙城經濟圈戰略正加快落地，交通基礎設施建設正在提速，城市間的距離將不斷拉進。規劃提出，到2025年，重慶、成都「雙核」之間以及「雙核」與成渝地區雙城經濟圈區域中心城市、主要節點城市1小時通達，重慶、成都都市圈內享受1小時公交化通勤客運服務。

在高速鐵路建設方面，規劃提及8條高速鐵路的建設或研究。規劃稱，推進建設重慶至昆明、重慶至萬州、西寧至成都、成都至達州至萬州等鐵路。開工建設重慶至西安、重慶至宜昌、成渝中線等高速鐵路。規劃研究重慶至貴陽等高速鐵路。

成渝地區雙城經濟圈還將推進世界級機場群建設。規劃提出，高質量建成成都天府國際機場，加快推進重慶江北機場改擴建工程，實施成都雙流機場提質增效改造。推進閬中、達州（遷建）、樂山等機場建設，以及遂寧、廣安等機場前期工作。規劃研究重慶新機場、雅安、內江機場建設。

在航運方面，共建重慶長江上游航運中心。規劃提出，構建結構合理、功能完善的港口集群，形成以重慶長江上游航運中心為核心，以瀘州港、宜賓港等為骨幹，其他港口共同發展的總體格局。

構建對外運輸網絡方面，規劃提出，成渝地區雙城經濟圈加強與國家綜合立體交通網銜接，向東強化與長三角、粵港澳大灣區連通，通江達海；向西融入亞歐通道，打通出疆入藏戰略通道；向南暢通西部陸海新通道，輻射東南亞、南亞；向北銜接京津冀地區、中蒙俄國際經濟走廊，對接東北亞。