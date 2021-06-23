德陽造汽輪機 助田灣核電2機組投產

近日，東方電氣集團東方汽輪機有限公司（簡稱「東方汽輪機」）參與製造的田灣核電6號機組，圓滿完成100小時滿功率連續運行試驗，正式具備商運條件。此舉也標誌著「德陽造」參與的田灣核電5、6號機組全面建成投產。

田灣核電站位於江蘇省連雲港市連雲區田灣核電基地，共規劃建設8台百萬千瓦核電機組，是江蘇省及大陸華東地區重要的清潔能源基地。田灣核電5、6號機組採用由東方汽輪機設計製造的四缸六排汽半轉速核電汽輪機，應用大陸二代改進型百萬千瓦級壓水堆核電技術，單台機組額定功率1118MW。

東方汽輪機位於四川省德陽市。2015年12月27日，田灣核電5、6號機組正式開工建設後，東方汽輪機穩步推進生產製造進度，確保各項設備順利交付。據悉，由東方汽輪機研製的此類機型及其相似機型的汽輪機，在大陸已成功投運20台，是大陸核電機組投運最多的汽輪機供應商。田灣項目的成功，再次證明了「德陽造」在核電領域的先進技術實力。