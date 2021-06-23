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茂名荔枝豐收 出口已逾1334噸

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

廣東茂名市荔枝產季進入尾期，零星遲熟品種桂味荔枝上市售價翹尾，每千克約15元（人民幣，下同）。

茂名海關最新統計數據顯示，自5月7日茂名首批荔枝出口以來，截至目前已出口荔枝1334.5噸，比去年同期增長190%，出口美國、加拿大、澳大利亞、泰國、巴拿馬、阿聯酋（阿拉伯聯合大公國）等17個國家。　　

茂名是世界上最大的荔枝生產基地，面積135萬畝，佔大陸種植面積五分之一，年產量約52萬噸，產值逾50億元。主要品種有白糖罌、妃子笑、白蠟、黑葉、桂味、糯米糍等，以肉質爽脆、果大核小而馳名海內外。

近年來，茂名通過嫁接換種改造優化荔枝結構，使得全市的荔枝優質品種佔比增大，逐年提高荔枝產量。今年，茂名荔枝迎來豐收，產量預計同比增長20%。　　

茂名海關表示，為促進荔枝擴大出口，採取「一對一」專項服務，通過對果園、包裝廠的日常監管，督促企業開展農殘自檢自控「源頭達標」，並運用「互聯網+海關」網上辦事平台，高效為7家荔枝出口果園和包裝廠辦理註册登記，開闢通關「綠色通道」，實現出口荔枝通關無縫化、零停留。

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