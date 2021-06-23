義烏前5月進出口 破千億元

義烏海關表示，今年1月至5月，義烏市進出口總值1273.6億元（人民幣，下同），同比增長25.2%，其中，義烏市對東盟進出口總值156.4億元，同比增長23.5%。

中新社報導，今年3月，義烏開通至菲律賓馬尼拉國際貨運航線，為義烏出口東南亞開闢了空中貨運通道。該航線是義烏機場開通的第二條國際貨運航線。

僅今年4月，義烏對東盟進出口總值35.7億元，同比增長90.7%。此外，1月至5月，義烏市的主要貿易市場均呈快速增長態勢：對非洲進出口264.4億元，同比增長19.5%；對美國、智利、墨西哥進出口分別同比增長23.4%、102%、160.7%。

同期，義烏對「一帶一路」沿線國家和地區合計進出口539.5億元，同比增長19.4%。今年1月至5月，「義新歐」中歐班列實現高速增長：義烏海關監管「義新歐」中歐班列進出口貨物總值129.3億元，同比增長實現翻番。

此外，受近期賽事提振，義烏今年前5月體育用品及設備出口28.7億元，同比增長63.4%。