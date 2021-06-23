北京一帶一路外貿 占進出口總值39%

北京海關22日消息，今年前5個月，北京地區對一帶一路沿線國家和地區進出口4498億元（人民幣，下同），同比增長11.1%，占北京地區進出口總值的39%。3月以來，北京地區對一帶一路沿線國家和地區進出口保持高速增長態勢，3月、4月、5月進出口金額同比分別增長12.5%、35.4%、53.9%。

2021年前5個月，北京地區與國際間貿易合作向好發展，對區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）貿易夥伴進出口2599.5億元（人民幣，下同），同比增長10.2%，占北京地區進出口總值的22.5%；對中東歐17國進出口210.6億元，同比增長46.9%，占1.8%。

2021年1月到5月，北京地區（包含中央在京單位）外貿穩中向好，進出口1.15萬億元，較2020年同期增長21.8%，較2019年同期微降0.5%，進出口規模與2019年同期基本持平。其中，進口9201.5億元，較2020年同期增長24.6%，較2019年同期下降4.2%；出口達2346.3億元，較2020年同期增長12.2%，較2019年同期增長17.5%。

今年前5個月，北京地區外貿穩中向好，主要表現在兩個方面：一是整體呈現探底回升態勢，自2020年6月以來，北京地區月度進出口由降轉增，呈波動上升趨勢，今年前5個月進出口金額同比增長21.8%，較2019年同期微降0.5%。

二是月度增幅呈擴大趨勢，今年以來北京地區月度進出口保持較高增速，3月、4月、5月進出口金額較去年同期分別增長25.2%、42.2%、52.5%。

大宗商品進口增長顯著。今年前5個月，原油、汽車、農產品是拉動進口增長的主要商品，這3項商品分別增長13%、74.8%、62.2%。其中，進口汽車29.1萬輛，進口量增加68.2%。

手機出口快速增長。今年前5個月，北京地區醫藥材及藥品出口294.6億元，同比增長12.6倍；手機出口355.9億元，同比增長89%。