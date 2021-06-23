房地產投資吸引力 滬京深廣仍領先

中指研究院22日發布的「2021中國城市開發投資吸引力排行榜」顯示，2021年，上海、北京、深圳和廣州四個一線城市房地產投資吸引力排名繼續保持領先。

中新社報導，近年來，大陸房地產市場規模總量出現橫盤趨勢，城市分化持續加劇，城市間的競爭愈發激烈，「搶人大戰」已經連續多年上演。去年以來，房地產調控政策邏輯有所轉變。報告認為，房地產政策由過去的抑制需求端為主，逐漸向供給端發力轉變，長效機制不斷完善，金融、土地、財稅等方面的調控政策接連發布。

2020年8月，面向重點房企的「三道紅線」監管政策發布，限制房企有息負債規模增長。去年12月，面向銀行業金融機構的「兩道紅線」發布，設置涉房貸款餘額占比上限，約束銀行房地產信貸投放。今年2月份，重點城市土地供應「兩集中」政策發布，要求重點城市集中發布出讓公告，集中組織住宅用地出讓。這些都給房企和城市競爭前景帶來了變化。

這一報告主要基於城市發展的三大核心驅動力，即：人口、產業和交通，用50項具體指標來評價297個地級及以上城市的房地產開發投資吸引力。評價結果顯示，除四個一線城市外，杭州、成都、南京、武漢、蘇州、重慶等二線城市吸引力緊隨其後。

排名前20名的全都為一二線核心城市。西安、鄭州、長沙、天津、寧波、合肥、佛山、青島、東莞、無錫等二線及以上城市位居第11-20位，其中無錫常住人口增長較快，房地產市場熱度較高，投資吸引力排名進入前20。

一線城市經濟、人口、購買力保持領先，但受市場發展階段和供應不足影響，新房市場規模有限，二線城市則由於人口大幅增加，產業加速集聚，住房需求旺盛，市場潛力大。