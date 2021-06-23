閩28條行動計劃 搶RCEP機遇

福建省商務廳22日通報，福建提出貨物貿易擴大、招商引資增效、閩商出海拓展等十個方面28條行動計劃，搶抓機遇，深化與「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP）成員國的經貿合作，促進福建省更高水平對外開放，更好服務和融入新發展格局，助推高質量發展。

中新社報導，福建省是對外貿易大省，去年貨物進出口總額達14035.7億元（人民幣，下同）。在貨物貿易擴大方面，福建將擴大日消品貿易、機電產品貿易、水產品貿易，引導紡織、鞋服、箱包、陶瓷等傳統優勢日消品企業，發揮福建銜接長三角、粵港澳大灣區，通聯兩岸的區位優勢，打造日消品生產、供銷基地，形成中國日消品及其原輔料、加工設備等全產業鏈產品集散基地。加快推進產品結構調整升級，不斷增強國際市場競爭力。

招商引資增效方面，福建聚焦RCEP成員國世界500強、行業龍頭企業及僑資企業，圍繞福建產業體系和千億產業集群建設，開展新一代信息技術、高端裝備、半導體及設備、生物醫藥、新能源、新材料、海洋高新等產業鏈，引進更多固鏈、補鏈、強鏈優質龍頭項目。

RCEP將成為閩商出海強勁動力。福建將引導推動冶金、建材、鞋服製造、食品加工等產能優勢行業有序開展對外投資，優化配置生產製造環節佈局，提升可持續發展能力。積極支持工程設計、諮詢、建設等企業參與RCEP成員國基礎設施建設，拓展境外工程承包市場。

福建將推進境外合作區建設。福建官方稱，利用RCEP投資保障性安排，以營商環境、合作基礎較好的RCEP成員國為重點，支持有實力的企業牽頭建設一批主導產業明確、公共配套完善的境外經貿合作區，為省內企業走出去集聚發展提供良好載體平台。

依託海外僑商僑胞優勢，福建將積極對接國家「絲路電商」合作機制，發揮跨境電商綜試區示範帶動作用，探索推動福建省內產業園區、企業在RCEP成員國通過共建、自建海外產業園、海外倉等模式，完善海外倉儲物流及售後服務體系。支持金融機構為海外倉開發金融產品，不斷延伸跨境電商產業鏈、供應鏈服務，融入成員國商貿流通網絡。