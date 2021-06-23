陸大學畢業生 就業首選滬深穗

畢業季來臨，大陸創下歷史新高的909萬大學畢業生，58同城、安居客發布「2021年畢業生就業居住調研報告」，上海、深圳、廣州成為畢業生首選工作城市前三名。此外，44.1%的畢業生希望在30歲之前買房。

財訊網報導，對一線及部分二線城市大學畢業生調查顯示，超過六成畢業生仍在求職路上，82.7%的畢業生租房月租金不超過人民幣2000元，三成畢業生需要家人支持，44.1%的畢業生希望在30歲前買房。

報告顯示，8.7%的畢業生將上海作為工作首選城市，上海也以2%的畢業生淨流入表現最為突出。深圳和廣州分別以7.9%和7.3%的占比，位列畢業生首選工作城市前三甲，北京有7.2%的畢業生將其作為首選。成都、杭州、青島等則在新一線城市中更受青睞。

每年5月至8月成為畢業生租房熱季，74.2%的畢業生在此時間段租房。不同於13.4%住在父母家、無需租房的畢業生，參與58安居客房產研究院調研的2021屆畢業生中，80.5%的畢業生需要租房，其中36.5%的畢業生已經租房。新一線城市中，22.3%的畢業生無需租房，占比超過一線城市的11.7%。

後疫情時代畢業生阮囊羞澀，報告指出，61.1%的畢業生只願拿出工資的20%來租房，29.0%的畢業生願意拿出工資的30%來租房。願意在租房花費超過一半以上工資的畢業生占比僅為1.2%。租房在也需要資金後盾，三成需要父母家人的資金支持，其中11.3%的畢業生則需要家人支付全部租金。

比起租房，有59.4%的畢業生有買房的計畫，其中，34.1%的畢業生希望在工作城市購房，13.4%的畢業生想在工作城市周邊購房，也有11.8%的畢業生選擇回鄉購房。超過七成畢業生買房需家人資金支持。