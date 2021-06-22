大陸通過西部大開發十四五實施方案 要求增強能源保障

大陸國務院總理李克強21日主持會議，研究西部大開發今年重點工作，並討論通過「西部大開發『十四五』實施方案」，會議要求西部地區培育發展特色產業和新興產業，支持傳統產業向中高端升級，發揮風光水電和礦產資源優勢，增強國家能源資源保障能力，而且要擴大對內對外開放，有效引資引智引技。

央視新聞報導，李克強主持召開國務院西部地區開發領導小組會議，會議研究了西部大開發今年重點工作，討論透過西部大開發「十四五」實施方案。李克強說，近年來，經過各方努力尤其是西部幹部群眾奮力拼搏，西部大開發取得重大歷史性成就，但西部發展不平衡不充分問題仍比較突出。要開創西部大開發新局面。

李克強說，市場主體是市場經濟的微觀基礎，西部要在培育壯大市場主體、提升經濟活力上增強緊迫感，深化「放管服」改革、優化營商環境、推進大眾創業萬眾創新，增強企業闖市場的勁頭；擴大對內對外開放，有效引資引智引技；要培育發展特色產業和新興產業，支持傳統產業向中高端升級，發揮風、光、水、電和礦產資源優勢，增強國家能源資源保障能力，提高基礎設施水準，著力推動綠色發展；鞏固拓展脫貧攻堅成果，推動基本公共服務逐步均等化，提高義務教育、基本醫療、基本住房等保障能力；加大政策支持，調動社會力量，彙聚西部大開發更大合力。

大陸國務院去年5月發布指導意見指出，將在西部地區建設一批石油天然氣生產基地，培育一批清潔能源基地；繼續加大西電東送等跨省區重點輸電通道建設，提升清潔電力輸送能力。政策傾斜方面，支持符合條件的企業在境內外發行上市融資、再融資，透過發行公司信用類債券、資產證券化產品融資。