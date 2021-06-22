陸商務部：支持中國新冠疫苗企業對外開展合作生產

大陸商務部等四個部門22日連袂發布公告，將4款已在大陸獲批附條件上市的新冠疫苗，列入可供對外出口的新冠疫苗產品清單。商務部外貿司長李興乾表示，支持列入清單的中國疫苗生產企業以自營方式組織出口，以及對外開展疫苗聯合研發與合作生產。

新華社報導，為進一步支持各國抗擊疫情、全面擴大疫苗國際合作，大陸商務部會同工業和信息化部、國家衛生健康委、國家藥監局共同發布「關於公布可供對外出口的新型冠狀病毒疫苗產品清單的公告」。國藥中生北京公司、北京科興中維公司、康希諾公司、國藥中生武漢生物製品研究所有限責任公司的4款疫苗被列入清單。

李興乾表示，此次列入清單的4款疫苗均已在大陸獲批附條件上市，其中，國藥中生北京公司、北京科興中維公司的兩款疫苗已列入世界衛生組織緊急使用清單。上述疫苗產品已在大陸大規模接種，並在全球上百個國家獲批使用。該清單也將根據大陸國家藥監局審批上市情況適時動態調整。

李興乾說，中國政府發布可供對外出口的疫苗產品清單，是彰顯中國疫苗全球公共產品屬性、促進國際抗疫合作的有力舉措。

「為確保疫苗產品質量與安全，提高貿易效率，我們支持列入清單的中國疫苗生產企業以自營方式組織出口，集中精力增加產品供應、穩定市場預期，讓各國特別是發展中國家都能用得上、用得起疫苗。」

李興乾強調，商務部將一如既往支持中國疫苗生產企業與世界衛生組織「新冠疫苗實施計劃」（COVAX）加強合作，支持對外開展疫苗聯合研發與合作生產。

李興乾稱，商務部將會同相關部門為各國從中國採購疫苗提供支持和協助，以實際行動助力疫苗成為全球公共產品、助力全球早日戰勝疫情、推動構建人類衛生健康共同體。