京東方定增逾854.4億元獲准 擴大產能搶占OLED市場

大陸面板龍頭京東方公告，其非公開發行A股股票擬募資不超過人民幣198.7億元（約新台幣854.4億元）已獲大陸證監會審核通過，將用於六個項目，擴大產能搶占OLED（有機發光二極體）市場。京東方今（22）日股價收漲1.9%。

第一財經報導，京東方公告稱，近人民幣200億元募資中，60億元將用於重慶京東方6代柔性AMOLED生產線項目增資建設；10億元將用於雲南創視界光電12英吋矽晶OLED項目增資建設。

其中，募資人民幣65億元將用於收購武漢京東方光電24.06%股權；5億元將用於成都京東方醫院增資建設；30億元償還福州城投貸款；28.7億元將用於補充流動資金。

重慶京東方6代柔性AMOLED項目、雲南創視界12英吋矽晶OLED項目的增資建設，將進一步擴大京東方的OLED產能。雲南創視界項目可形成年均523萬片OLED微型顯示器的產能，滿足AR/VR需求。

重慶京東方項目預計2022年12月投產，月產量達4.8萬片基板，主要產品是6至12.3英吋智能手機、平板電腦、筆記本電腦和車載用的中小OLED面板。

由於業界預期今年第4季液晶電視面板價格將會在高位回調，如何推動業務從周期性變為增長性，成為包括京東方在內的面板企業目前的重中之重。

本次定增將向不超過35名特定投資者，發行不超過京東方總股本20%的股票。認購40億元股票的京國瑞基金股票限售期為18個月，其他特定投資者認購的股票限售期為6個月。