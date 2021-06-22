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亞馬遜為全球最有價值品牌 調查：但大陸品牌正崛起

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
凱度發表的BrandZ全球品牌價值100強排名指出，大陸品牌排名不斷上升，且比歐洲的頂級品牌更具價值。圖／取自大陸自媒體
凱度發表的BrandZ全球品牌價值100強排名指出，大陸品牌排名不斷上升，且比歐洲的頂級品牌更具價值。圖／取自大陸自媒體

據凱度（Kantar）的BrandZ全球品牌價值100強排名，亞馬遜和蘋果成為全球最有價值的品牌，但大陸品牌的排名不斷上升，且比歐洲的頂級品牌更具價值。大陸最大社交平台和遊戲公司騰訊是大陸排名最高的品牌，排在第5名。而阿里巴巴排在第7名。

路透報導，凱度表示，1994年由貝佐斯（Jeff Bezos）創立的亞馬遜仍然是世界上最有價值的品牌，估計價值為6,840億美元；其後是1976年創立的蘋果價值為6,120億美元，谷歌（Google）為4,580億美元。

騰訊是中國大陸排名最高的品牌，排在第5名。而阿里巴巴排在第7名。凱度BrandZ的全球戰略總監Graham Staplehurst表示，中國品牌正在穩步緩慢地前進，並取得了明顯進步，越來越多的公司利用自身的技術發展，並證明他們有能力與塑造中國和全球市場的主要趨勢保持一致。

而有五個品牌的價值翻了一倍以上，其中中國電商巨頭拼多多和美團、中國頂級白酒製造商貴州茅台、中國短影音平台TikTok和美國特斯拉領跑。

凱度表示，成立於2003年的特斯拉是成長最快的品牌，成為最有價值的汽車品牌，其價值較上年增長275%，達到426億美元。

中國頂級品牌鞏固了相對於歐洲頂級品牌的領先地位。凱度說，在最具價值的100個品牌中，中國占14%，高於十年前的11%；而歐洲品牌占8%，低於十年前的20%。

排名最高的歐洲品牌是法國路易威登（Louis Vuitton），排名第21名；其次是德國的思愛普（SAP）軟體集團，排名第26名。唯一上榜的英國品牌是電信公司沃達豐，排名第60名。

美國品牌占主導地位。凱度指出，美國品牌在過去一年中增長最快，在最具價值的100個品牌中占74%。

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