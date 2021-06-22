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瑞銀：大陸經濟面臨下行壓力、地緣政治風險升

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
瑞銀財富管理發布報告預期，大陸下半年在需求減退、出口放慢、房地產調控持續及原材料價格上升壓縮企業邊際利潤等因素下，大陸經濟將面對下行壓力。照片／路透
瑞銀財富管理發布報告預期，大陸下半年在需求減退、出口放慢、房地產調控持續及原材料價格上升壓縮企業邊際利潤等因素下，大陸經濟將面對下行壓力。照片／路透

瑞銀財富管理今（22）日報告預期，大陸下半年在需求減退、出口放慢、房地產調控持續及原材料價格上升壓縮企業邊際利潤等因素下，大陸經濟將面對下行壓力。同時，地緣政治風險也再度上升。

信報財經報導，瑞銀財富管理投資總監辦公室於最新一期「投資亞太」展望報告指出，該行認為大陸下半年政策將更針對性地轉向支持實體經濟增長。儘管當局有一些針對性的寬鬆措施，但官方可能會繼續收緊房地產行業及地方政府融資平台的政策，以穩定債務。

報告預期，雖然在更嚴格的要求下，地方政府平台發債規模自4月以來明顯放慢，但該行預期下半年的相關發債仍將加快，因截至5月底，人民幣4.47兆元的發債額度只用20%；第3季的信貸將會保持較慢增速，並在第4季穩定下來，全年發債額將年增約11%。

瑞銀認為，穩定的信貸增長和寬鬆的政策將令中國經濟保持增長，經過上半年平均達低雙位數的增速後，預期下年GDP按年增速將放慢至5%至6%。

實體經濟 房地產 人民幣

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