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京滬高鐵迎十周年 獲利連5年均增39.4%

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
京滬高鐵沿線七省市經濟發達、人口稠密，所經區域人口占全大陸26.7%。照片／中新網
京滬高鐵沿線七省市經濟發達、人口稠密，所經區域人口占全大陸26.7%。照片／中新網

京滬高鐵下周逢成立十周年，資料顯示，開通營運第四年即2014年以來連續五年實現盈利。2014年至2019年淨利潤年均增幅高達39.4%。

新華社報導，2019年淨利潤達人民幣119.37億元、淨資產收益率增長至8%。在2020年新冠肺炎疫情對全球交通運輸行業造成嚴重衝擊下，京滬高鐵仍保持盈利韌性，實現盈利人民幣45.86億元（約新台幣197.1億元）。

京滬高鐵公司黨委副書記嚴佐魁表示，京滬高鐵沿線七省市經濟發達、人口稠密，所經區域人口占全大陸26.7%，所經24座城市中城區人口100萬以上的有11座。

「在旅客發送量最高峰的2019年，京滬高鐵年旅客發送量達到2.1億人次，以大陸高鐵3.7%的營業里程完成高鐵9.3%、全大陸鐵路6%的旅客發送量。」嚴佐魁說。

在受到疫情影響的2020年，京滬高鐵年運量也達到1.3億人次。十年間，京滬高鐵單日開行旅客列車最高達到666列，單日最高發送旅客達到79.8萬人次。

高鐵 疫情

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