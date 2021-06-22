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人民幣中間價六連跌 雙向波動恐成常態

聯合報 / 記者李仲維／即時報導
人民幣兌美元中間價今（22）日報6.4613，貶值67個基點。截圖自中國外匯交易中心
人民幣兌美元中間價今（22）日報6.4613，貶值67個基點。截圖自中國外匯交易中心

人民幣兌美元中間價今（22）日報6.4613，貶值67個基點，自本月15日以來，人民幣兌美元中間價已六連跌。

中新經緯報導，中信期貨在研報中指出，美國聯準會6月議息會議後，下半年收緊預期升溫，這將打破美元偏弱格局。預計接下來2-3個月，人民幣匯率將跟隨出現小幅貶值可能。

中信期貨指出，大陸5月結售匯數據，印證有羊群效應帶來的外匯供給瞬時放大，引發人行出面降溫市場。但政策本身很難快速扭轉匯率波動，需要等待美元指數帶動匯率重新進入方向選擇。

中銀證券全球首席經濟學家管濤表示，人民幣升值對大陸出口競爭力的影響有限，但對大陸企業的財務衝擊卻不容低估；雖然升值短期內對出口沒有實質性影響，但較長時間的持續單邊升值，可能會影響保主體、穩就業的目標，沒了收入，擴大內需也就無從談起，負面影響不能掉以輕心。

瑞士信貸私人銀行大中華區副主席陶冬在經濟通撰文分析，美國通貨膨脹壓力顯現，聯準會不得不正視現實，開始討論減少資產購買數量，乃至縮減資產負債表，甚至在某個時間點開始加息。這些都會發生。他預期今年底前聯準會減少新增購債數量，削減資產購買範圍；明年中前後開始收縮資產負債表，回收流動性；2023年開始緩慢加息。

陶冬認為，極度寬鬆的貨幣環境已經見頂。但聯準會的收水步伐會很慢，極度寬鬆的貨幣信貸環境，應該在可預見的未來持續著。

陶冬指出，聯準會必須兼顧增長與通膨，這是6月聯準會會議轉變語境的背景。他認為聯準會依然將政策重心放在增長和就業上，放在支持行政當局的刺激措施上，但是不可以再對通膨之火視若無睹，起碼要做做樣子，在不妨礙經濟復甦的前提下，適當地回收一點流動性是應該的。

聯準會 人民幣

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