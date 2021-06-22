陸工信部：下半年關注晶片短缺、人民幣匯率波動

大陸工信部官網今（22）日發布，工信部副部長王江平於21日在北京主持召開部分省市上半年工業經濟運行座談會，對下半年晶片短缺、人民幣匯率波動、能耗約束對工業經濟影響等問題深入分析。

河北、遼寧、江蘇、浙江、山東、河南、重慶、陝西等八個省市工業和信息化主管部門負責人參加會議，介紹當前工業經濟運行情況和面臨的困難問題，研判下半年工業經濟走勢，提出有關政策建議。

王江平表示，要堅持穩中求進工作總基調，努力保持工業經濟運行在合理區間。要堅持問題導向，加強經濟形勢跟蹤研判，重點對下半年工業增速走勢、部分行業企業增收不增利、人民幣匯率波動、晶片短缺、能耗約束對工業經濟影響等問題討論。

王江平指出，今年以來各省市認真貫徹落實大陸國務院決策部署，扎實做好「六穩」、「六保」工作，工業經濟持續穩定恢復，工業生產較快增長，企業效益明顯改善，重點行業穩步恢復，工業大省引領支撐作用凸顯，中小企業運行狀況明顯改善，經濟運行保持穩中加固、穩中向好態勢。

王江平強調，要全面客觀冷靜辯證分析當前經濟形勢，今年以來主要經濟指標增速較高是經濟因素、政策因素和基數因素疊加作用的結果。當前全球疫情形勢和經濟復甦出現分化，外部環境依然複雜多變。

大陸經濟全面恢復的基礎仍不牢固，供需、行業、區域和企業之間的結構性分化仍在延續，需求持續恢復仍受到制約，原材料價格大幅上漲對下游行業和中小企業的成本衝擊持續顯現，一些苗頭性問題和風險隱患需要引起高度關注。