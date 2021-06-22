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陸工信部：下半年關注晶片短缺、人民幣匯率波動

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
大陸工信部副部長王江平在北京主持召開部分省市上半年工業經濟運行座談會，對下半年晶片短缺、能耗約束對工業經濟影響等問題深入分析。照片／中國網
大陸工信部副部長王江平在北京主持召開部分省市上半年工業經濟運行座談會，對下半年晶片短缺、能耗約束對工業經濟影響等問題深入分析。照片／中國網

大陸工信部官網今（22）日發布，工信部副部長王江平於21日在北京主持召開部分省市上半年工業經濟運行座談會，對下半年晶片短缺、人民幣匯率波動、能耗約束對工業經濟影響等問題深入分析。

河北、遼寧、江蘇、浙江、山東、河南、重慶、陝西等八個省市工業和信息化主管部門負責人參加會議，介紹當前工業經濟運行情況和面臨的困難問題，研判下半年工業經濟走勢，提出有關政策建議。

王江平表示，要堅持穩中求進工作總基調，努力保持工業經濟運行在合理區間。要堅持問題導向，加強經濟形勢跟蹤研判，重點對下半年工業增速走勢、部分行業企業增收不增利、人民幣匯率波動、晶片短缺、能耗約束對工業經濟影響等問題討論。

王江平指出，今年以來各省市認真貫徹落實大陸國務院決策部署，扎實做好「六穩」、「六保」工作，工業經濟持續穩定恢復，工業生產較快增長，企業效益明顯改善，重點行業穩步恢復，工業大省引領支撐作用凸顯，中小企業運行狀況明顯改善，經濟運行保持穩中加固、穩中向好態勢。

王江平強調，要全面客觀冷靜辯證分析當前經濟形勢，今年以來主要經濟指標增速較高是經濟因素、政策因素和基數因素疊加作用的結果。當前全球疫情形勢和經濟復甦出現分化，外部環境依然複雜多變。

大陸經濟全面恢復的基礎仍不牢固，供需、行業、區域和企業之間的結構性分化仍在延續，需求持續恢復仍受到制約，原材料價格大幅上漲對下游行業和中小企業的成本衝擊持續顯現，一些苗頭性問題和風險隱患需要引起高度關注。

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