可怕！埃及赴大陸2航班108人檢測陽性 多航班停飛

據中國大陸駐埃及大使館消息，6月13日至6月19日，自埃及赴大陸航班共兩班次，分別為6月15日埃及航空開羅-杭州航班、6月18日四川航空開羅-成都航班。埃及航空開羅-廣州航班尚在熔斷期未執飛。

消息指，參加上述兩架次航班閉環人員共計484人，閉環管理期間在「交叉雙檢測」中核酸及血清抗體檢測結果呈陽性人員共計108人。

另外，由於6月1日埃及航空開羅-杭州航班輸入病例較多，該航線6月22日、6月29日航班執行熔斷。四川航空開羅-成都航班暫停執飛6月25日、7月9日兩架次航班。

據星島網報導，此前，一架從南非約翰尼斯堡入境深圳航班數十人核酸檢測陽性也引發關注。

截至6月20日，乘坐6月10日抵深的CA868入境者中，確診病例已達38宗。6月16日，大陸民航局向國航CA868航班（約翰尼斯堡至深圳）發出熔斷指令，立即暫停其運行4周。