熱錢來了？A股投資者逼近1.9億

大陸證券登記結算有限公司統計顯示，5月新增投資者，包括A股和B股帳戶戶為141.2萬，年增加16.3%。這是新增投資者連續15個月突破100萬，目前A股帳戶的自然人投資者已達1.86億。

北京經濟日報今（22）日刊文分析，投資者跑步入場，看好A股後市。除了北上資金，外資、新發公募基金、私募基金等各類資金紛至沓來，股市的財富效應吸引更多投資者持續入場，加速推動居民儲蓄搬家和財富管理升級。其中，不排除短期投機資金布局人民幣資產、人民幣升值預期增加等因素，要謹防熱錢快進快出帶來風險。

其次，在新增投資者入場過程中，不只是個人投資者開戶數增多，A股的機構投資者開戶數量和持股占比同樣提升。海通證券統計顯示，截至2021年3月底，按照流通市值計算，目前一般法人、散戶、公募基金、外資、保險、私募基金等六類投資者持有A股自由流通股市值占總流通股市值的比率分別為44.3%、19.5%、7.5%、5.3%、4.1%、2.8%。

在A股機構化過程中，要真正穩定市場，還需要吸引更多社保基金、保險資金、基本養老基金等長期資金入市，避免投機之風加劇。投資者跑步入場是好事，在這一過程中要正確引導市場的投資風格，減少散戶追漲殺跌的行為及其他投機化交易帶來的短期風險。

未來，要吸引更多管理長期資金的機構入市，一方面，要加大機構投資者的培育力度，推進投資端改革，使引資渠道更通暢。另一方面，要繼續提高上市公司質量，提升信息披露質量，讓價值投資蔚然成風，這是吸引長期資金的具體路徑。只有長期基金持續流入，才能為A股帶來更多「壓艙石」。