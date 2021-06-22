人民幣中間價連6貶 創1個半月新低
大陸外匯交易中心公告，人民幣對美元中間價今（22）日報6.4613元兌1美元，較上個交易日跌67點，連續六連貶，創5月7日以來逾六周新低，上個交易日報6.4546元。
第一財經日報報導，中銀證券全球首席經濟學家管濤分析，當前人民幣匯率維穩，要避免短期內匯率的持續單邊走勢。好的情形是，若美指有漲有跌，人民幣匯率也就能夠雙向波動，有助於避免單邊走勢；壞的情形是，若美指總體走弱，則人民幣匯率很可能會出現單邊走勢。
美國聯準會在第2季加擴大美債購買力度。4月1日至6月9日，淨增持美債1,876億美元，相當於同期美債新增額的2.2倍，而去年12月31日至今年3月31日該項占比僅44%。
管濤稱，美國此舉穩住美債收益率，穩住市場預期。因美債收益率上攻乏力，美元指數至今較3月底也出現最多回落3.8%的情況。5月底美指跌破90，直接觸發了境內人民幣匯率加速上漲，升至近三年新高。
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