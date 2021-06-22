2035 浙江將實現共同富裕

聯合報 / 記者林汪靜／綜合報導

大陸近日發布「關於支持浙江高質量發展建設共同富裕示範區的意見」（簡稱意見），其中明確表示，2025年浙江共同富裕工作將取得實質性進展，2035年將基本實現共同富裕，這也意味著浙江將敲定成為大陸首個共同富裕的省分。而大陸國家發改委稱將基於此重點做好四方面工作。

中國商報報導，大陸國務院近日發布「意見」，明確了浙江高質量發展高品質生活先行區、城鄉區域協調發展引領區、收入分配制度改革試驗區、文明和諧美麗家園展示區等四個戰略定位。

目標到2025年，浙江省推動高質量發展建設共同富裕示範區取得明顯實質性進展，人均地區生產總值達到中等發達經濟體水準，基本公共服務實現均等化；城鄉區域發展差距、居民收入和生活水準差距持續縮小，低收入族群增收能力和社會福利水準明顯提升；推動共同富裕的體制機制和政策框架基本建立，形成一批可複製、可推廣的成功經驗。到2035年，浙江省高質量發展取得更大成就，實現共同富裕。

意見發布後，浙江也頒布「浙江高質量發展建設共同富裕示範區實施方案（2021-2025年）」，提出到2025年的主要目標，比如，人均生產總值達人民幣13萬，居民人均可支配收入達人民幣7.5萬，數位經濟增加值占生產總值比重達60%，地區人均GDP最高最低倍差縮小到2.1以內，地區人均可支配收入最高最低倍差縮小到1.55內，城鄉居民收入倍差縮小到1.9以內

中國證券網報導，而大陸國家發改委新聞發言人孟瑋於17日的例行新聞發布會上表示，將按照「意見」要求，加強統籌協調，重點做好四方面工作：第一，抓緊健全大陸中央統籌、省負總責、市縣抓落實的實施機制；第二，研究制定推出專項政策；第三，加快構建綜合評價體系和評估機制；第四，建立、健全示範推廣機制。

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