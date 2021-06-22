防走私避稅 海南自貿港法上路

大陸全國人大常委會日前通過「海南自由貿易港法」，對於自貿港風險該如何防控，海南省長馮飛21日表示，高壓嚴打離島免稅套購走私行為，同時堅決不讓海南自貿港成為「避稅天堂」。

馮飛在國務院新聞辦發布會上指出，始終堅持沒有風險防控就沒有改革開放，有多大風險防控能力就有多大改革開放空間，將「管得住」作為「放得開」的底線。而到目前為止，全省未發生和出現系統性重大風險。

他提到幾個重點領域的風險防控，一是高壓嚴打離島免稅套購走私，堅持露頭就打，去年7月以來，打擊套購團夥80個，違規旅客實施3年內不得享受離島免稅購物政策，將嚴重失信主體錄入信用信息共享平台。

同時建立完善瓊粵桂反走私聯防聯控機制，加強與上海、杭州等地的異地執法協作機制。這兩個地方的互聯網、電子商務比較發達，要斬斷離島免稅商品違規銷售的渠道。對於正在陸續出台的「零關稅」政策，當局亦研究制定一系列防控預案，全力防控「零關稅」商品的走私風險。

第二，堅決防範稅收風險，馮飛表示，去年自貿港建設總體方案公布，部分優惠政策相繼出台，進入海南的市場主體井噴式增長，企業類型繁雜，魚目混珠，也有個別市場主體鑽空子。

他指出，堅決不讓海南自貿港成為「避稅天堂」，為此強化源頭管控，把好登記註冊關，建立和完善風險識別和發現機制，鑽空子的空殼公司一個都不要。並把好政策制定關，加強日常監管。

金融風險方面，馮飛坦言，海南金融產業並不發達，金融創新也不多，金融風險總體平穩可控，但自貿港建設要擴大金融領域的開放水平，發展新型金融；要利用國際資本，越往後金融風險防控的壓力越大，要堅決守住不發生區域性、系統性金融風險的底線，此外還對做好房地產風險防控作了進一步部署。

「海南自由貿易港建設白皮書（2021）」20日發布，表示一年來海南自貿港關鍵核心政策落地實施，建設取得早期收穫。