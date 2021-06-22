防走私避稅 海南自貿港法上路

聯合報 / 記者林宸誼／綜合報導

大陸全國人大常委會日前通過「海南自由貿易港法」，對於自貿港風險該如何防控，海南省長馮飛21日表示，高壓嚴打離島免稅套購走私行為，同時堅決不讓海南自貿港成為「避稅天堂」。

馮飛在國務院新聞辦發布會上指出，始終堅持沒有風險防控就沒有改革開放，有多大風險防控能力就有多大改革開放空間，將「管得住」作為「放得開」的底線。而到目前為止，全省未發生和出現系統性重大風險。

他提到幾個重點領域的風險防控，一是高壓嚴打離島免稅套購走私，堅持露頭就打，去年7月以來，打擊套購團夥80個，違規旅客實施3年內不得享受離島免稅購物政策，將嚴重失信主體錄入信用信息共享平台。

同時建立完善瓊粵桂反走私聯防聯控機制，加強與上海、杭州等地的異地執法協作機制。這兩個地方的互聯網、電子商務比較發達，要斬斷離島免稅商品違規銷售的渠道。對於正在陸續出台的「零關稅」政策，當局亦研究制定一系列防控預案，全力防控「零關稅」商品的走私風險。

第二，堅決防範稅收風險，馮飛表示，去年自貿港建設總體方案公布，部分優惠政策相繼出台，進入海南的市場主體井噴式增長，企業類型繁雜，魚目混珠，也有個別市場主體鑽空子。

他指出，堅決不讓海南自貿港成為「避稅天堂」，為此強化源頭管控，把好登記註冊關，建立和完善風險識別和發現機制，鑽空子的空殼公司一個都不要。並把好政策制定關，加強日常監管。

金融風險方面，馮飛坦言，海南金融產業並不發達，金融創新也不多，金融風險總體平穩可控，但自貿港建設要擴大金融領域的開放水平，發展新型金融；要利用國際資本，越往後金融風險防控的壓力越大，要堅決守住不發生區域性、系統性金融風險的底線，此外還對做好房地產風險防控作了進一步部署。

「海南自由貿易港建設白皮書（2021）」20日發布，表示一年來海南自貿港關鍵核心政策落地實施，建設取得早期收穫。

走私 金融風險 自由貿易

延伸閱讀

搭建國際交易平台 海南藝術品交易中心運營

假借出海釣魚金門男子走私大陸香菇藏密艙 遭岸巡查獲

海巡攔截漁船非法走私上千公斤魚翅乾貨 市價逾600萬

廣州疾控中心：COVID-19症狀易與常見疾病混淆

相關新聞

香港總商會：疫情令港經濟損失6000億港幣

香港總商會總裁梁兆基昨表示，按國際貨幣基金組織估計，香港在疫情下已經損失六千億港元，數字相當大，強調如果長期抗疫都無法通...

海創會閉幕 簽約總額2885億元

第十九屆中國．海峽創新項目成果交易會（簡稱「海創會」）已在20日下午閉幕。本屆「海創會」達成各項協議及意向簽約項目540...

大陸海南省長：不能讓海南成為避稅天堂

大陸全國人大常委會早前通過《海南自由貿易港法》，海南省省長馮飛表示，目前全省未發生和出現系統性重大風險。他並強調，不能讓...

陸股火熱 證券印花稅衝高

大陸A股市場活躍度疫後回升，前五月證券交易印花稅達到人民幣1,228億元（約新台幣5,280.4億元），年增50.3%，...

官方打炒作 壓制鐵礦石價格

大陸官方再度出手壓制大宗商品價格，大陸國家發改委與大陸市場監管總局，昨（21）日赴北京鐵礦石交易中心開展調研，詳細瞭解今...

東莞市場採購貿易試點 出口規模破百億

中新社報導，自去年底啟動，廣東東莞大朗毛織貿易中心市場採購貿易試點出口規模突破100億元（人民幣，下同）。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。