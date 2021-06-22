東莞市場採購貿易試點 出口規模破百億

中新社報導，自去年底啟動，廣東東莞大朗毛織貿易中心市場採購貿易試點出口規模突破100億元（人民幣，下同）。

常平海關關長陶理清表示，市場採購貿易方式是為專業市場「多品種、多批次、小批量」外貿交易創設的貿易新模式。為支持地方經濟高質量發展，黃埔海關將市場採購貿易試點工作作為重要抓手，以企業需求為導向，優化監管服務，為企業打造高效的通關模式，進一步提升企業獲得感。

東莞市裕光集團部門負責人譚一柱說，去年以來，受疫情影響，他們公司出口業務量下降較大。市場採購貿易試點大大拓展業務的種類，體現鼓勵出口、支持外貿高質量發展的決心，對他們是一場及時雨。

他說，對於一些零、散、雜的貨物訂單很難辦理出口業務，現在有了市場採購，可以合規、便捷地進行出口申報；同時，市場採購貿易增值稅免徵不退的政策也大大降低了稅收和運營成本，提高了市場競爭力。

東莞市市場採購產業聯盟秘書長盧雪芳說：疫情以來，大量中小製造企業出口訂單大量萎縮，服裝、家具等低附加值傳統製造業面臨巨大衝擊，東莞製造、廣東製造迫切需一條商品出口的快速通道。目前企業參與意願高漲，僅5月就新增參與市場採購貿易企業400餘家。

截至目前，東莞市場採購貿易試點經營者備案已達1487家，出口商品涉及家具、日用百貨及紡織服裝等，出口至歐美、東南亞的141個國家和地區。