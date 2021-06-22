海創會閉幕 簽約總額2885億元

第十九屆中國．海峽創新項目成果交易會（簡稱「海創會」）已在20日下午閉幕。本屆「海創會」達成各項協議及意向簽約項目540項，總簽約金額約2885億元（人民幣，下同）。

中新社報導，本屆「海創會」為期三天，以「堅持創新發展，全方位推進高質量發展」為主題，設置創新成果館、數字經濟館、地市綜合館、綠色經濟館等四大展館，七大展區，總展示面積約5.5萬平方米，聚焦新產業、新技術、新平台、新業態、新模式，圍繞「項目、技術、資本、人才」創新要素，推動服務創新、管理創新、業態模式創新。同期舉辦會議對接活動50場，推動數字經濟、海洋經濟、綠色經濟等領域一批重大項目成功簽約。

福建建工集團有限責任公司與平潭綜合實驗區城市投資建設集團簽訂了平潭南北街歷史文化街區改造項目合作協議。福建建工集團有限責任公司董事長林增忠表示，將高水平、高標準推進平潭南北街歷史文化改造項目建設，同時還將繼續對接平潭轅門安置房小區配套設施項目，在深入對接中實現合作共贏。

天津大學是本屆「海創會」主賓校，帶來了基於區塊鏈技術開發的新型隧道智能巡檢機器人，與傳統的人工巡檢相比，可以在危險區域靈活穿梭，工作效率和巡檢強度遠遠強於人工，可作為守護中國數萬公里交通隧道的「安全衛士」。

在國企創新展區，福建省船舶工業集團展示的「探索二號」科考船，是中國萬米載人潛水器首艘支持保障母船，可搭載萬米載人深潛器「奮鬥者」號和4500米載人深潛器「深海勇士」號；展示的海上風電項目突破海上風電工程施工技術瓶頸，能够滿足複雜海況下的施工需求，對海上風電近、遠期發展具有廣泛適應性，綜合能力居大陸國內首位。

為破解科技資源相對較少、科技成果轉化渠道較窄的難題，福建自2003年起打造「海創會」平台。19年來，「海創會」開展大型科技成果交易，常年舉辦對接活動，累計已推介項目成果10萬多項，促進4萬多項成果在福建省轉化落地，帶動社會投資5500多億元人民幣。 海峽創新項目成果交易會組委會副主任、福建省招標採購集團副總經理程立平表示，「海創會」吸納國內外科技成果與福建省企業對接，加快科技成果向現實生產力轉化，探索建立具有福建特色的成果轉化模式，已成為福建推動科技成果轉化的重要創新平台、創業橋樑和創造載體。