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陸官方排查鐵礦石異常交易和惡意炒作 主力合約大跌9%

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導
大陸兩部委排查鐵礦石異常交易和惡意炒作行為。搜狐財經
大陸兩部委排查鐵礦石異常交易和惡意炒作行為。搜狐財經

大陸國家發展改革委價格司與市場監管總局價監競爭局，21日赴北京鐵礦石交易中心開展調研，詳細瞭解今年以來鐵礦石交易及價格變化情況，並召開專題座談會，研究做好鐵礦石等大宗商品保供穩價工作。

受消息影響，鐵礦石主力合約暴跌，日內跌9%，焦炭跌近6%。

第一財經日報報導，會議指出，鐵礦石價格大幅上漲並持續高位運行，加大了中下游企業生產經營壓力，引起社會各方面高度關注。

會議表示，國家支持鐵礦石現貨交易平台健康發展，鼓勵相關市場主體依法合規交易，同時將密切關注現貨交易價格變化，及時排查異常交易和惡意炒作行為，對達成實施壟斷協定、散播漲價信息、哄抬價格、囤積居奇等行為將依法予以嚴厲處罰並公開曝光，維護良好市場秩序。

北京商報報導，從今年2月初到開始，大宗商品價格在去年的基礎之上繼續攀升，從4月中旬到5月上旬，漲幅尤其迅猛；到5月上、中旬，鋼材、鐵礦石、銅、鋁等大宗商品均創下有史以來的價格新高。

北京 鐵礦

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