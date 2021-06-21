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大陸網路視聽用戶突破9億 20歲以下網民達1.6億

聯合報 / 記者羅印冲/即時報導
「抖音」海外版TikTok。 （新華社）
「抖音」海外版TikTok。 （新華社）

據《IT之家》消息，中國大陸網路視聽節目服務協會發布了《2021中國網絡視聽發展研究報告》（報告），展示了一些關於網路視訊領域的基礎數據。報告顯示，截至2020年12月，大陸網路視聽用戶規模達9.4億，較2020年6月增長4,321萬。

再加上近日在上海國際電影電視節上發布的《中國網絡視頻精品研究報告》，9.4億視聽用戶中，約有8.73億短片用戶，這些用戶日均投入時間超過2小時。

據香港01報導，大陸國家版權局6月1日發布的《中國網絡版權產業發展報告（2020）》顯示，2020年大陸網路版權產業市場規模首次突破1兆元人民幣

據報導，大陸網民增長主體正在從青年群體向未成年人及50歲以上的中老年擴展。大陸目前已經有2.6億「銀髮網民」，20歲以下網民達到1.6億。

報導引述騰訊公司副總裁、騰訊在線視頻總裁林松濤認為，在線視訊行業將是網路未來10年的最大紅利之一，而隨著短片的發展進入新階段，長、中、短視訊如何實現協同發展，已成為行業現階段亟待解決的關鍵問題。

未成年 人民幣 上海

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