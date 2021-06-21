陸6月LPR 14連平 銀行資金成本較穩近期仍難有上調動力

大陸央行21日發布的6月LPR（貸款市場報價利率）仍如預期持穩，至此已是14連平，分析師認為，政策定力十足，MLF（中期借貸便利）利率錨穩勢不改，LPR走勢同步無懸念，考慮到銀行平均資金成本保持相對平穩，短期內LPR依舊難有上調動力。

6月LPR報價顯示，一年期利率為3.85%，五年期以上品種利率4.65%，已連續14個月持平。

路透報導，宏觀分析師周茂華指出，LPR報價利率保持不變，反映目前市場信貸市場供需雙方繼續處於「相對舒適」區間，從公佈的5月信貸資料看，企業信貸需求仍保持旺盛，貨幣信貸環境保持合理適度；未來幾個月LPR報價利率將繼續保持平穩。

東方金誠首席宏觀分析師王青、高級分析師馮琳表示，展望未來，短期內MLF利率將保持穩定，監管層正在採取措施優化存款利率自律管理方案，這將有助於商業銀行吸收貨幣市場利率波動對銀行邊際資金成本帶來的影響，一年期LPR報價有望繼續保持不動。

他們並認為，在主要針對居民房貸利率的五年期LPR報價方面，5月各線城市二手房房價與上月相比漲幅都有不同程度收窄，代表房價上漲動能有所減弱。若這一趨勢得以延續，五年期LPR報價單獨上調的可能性將會下降。

大陸央行15日對6月到期的中期借貸便利（MLF）進行等量續做，操作利率也連14個月持穩，整體符合預期，分析人士認為，看似「佛系」操作的背後，實際上反映出央行對目前市場流動性和利率水準的認可，同時也是在周邊政策不確定性仍存情況下的「靜觀其變」。

大陸央行於2019年8月推出LPR新機制，一年期品種當年內三次下調，累計降幅為16個基點（bp）至4.15%；新增的五年期以上品種2019年8月首次報在4.85%，隨後在當年11月下調一次至4.80%。

2020年，一年和五年期LPR各下調兩次，其中一年期累計下調30個bp，五年期累計下調15bp。