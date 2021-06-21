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大陸海南省長：不能讓海南成為避稅天堂

聯合報 / 記者羅印冲/即時報導
位於海南文黎大道路旁的海南自由貿易港陵水黎安國際教育創新試驗區。（新華社）
位於海南文黎大道路旁的海南自由貿易港陵水黎安國際教育創新試驗區。（新華社）

大陸全國人大常委會早前通過《海南自由貿易港法》，海南省省長馮飛表示，目前全省未發生和出現系統性重大風險。他並強調，不能讓海南自貿港成為避稅天堂。

綜合陸港媒體，馮飛在北京出席大陸國新辦記者會時表示，海南高壓嚴打離島免稅套購走私行為。去年7月1日以來打擊80個套購集團，即以不當手段購買受限商品以圖利，違規旅客3年內不得享受離島免稅購物政策。

他表示，對於陸續推出的零關稅政策，當局亦研究制定一系列防控預案。

馮飛並指出，堅決防範稅收風險，去年部分優惠政策推出後，進入海南的市場主體井噴式增長。不過，企業類型繁雜、魚龍混珠，個別市場主體鑽空子。

他強調，不能讓海南自貿港成為避稅天堂，鑽空子的空殼公司一個都不要。另外，需要嚴密防範化解金融風險，以及做好房地產風險防控。

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