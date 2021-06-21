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大陸海南省長：不能讓海南成為避稅天堂
大陸全國人大常委會早前通過《海南自由貿易港法》，海南省省長馮飛表示，目前全省未發生和出現系統性重大風險。他並強調，不能讓海南自貿港成為避稅天堂。
綜合陸港媒體，馮飛在北京出席大陸國新辦記者會時表示，海南高壓嚴打離島免稅套購走私行為。去年7月1日以來打擊80個套購集團，即以不當手段購買受限商品以圖利，違規旅客3年內不得享受離島免稅購物政策。
他表示，對於陸續推出的零關稅政策，當局亦研究制定一系列防控預案。
馮飛並指出，堅決防範稅收風險，去年部分優惠政策推出後，進入海南的市場主體井噴式增長。不過，企業類型繁雜、魚龍混珠，個別市場主體鑽空子。
他強調，不能讓海南自貿港成為避稅天堂，鑽空子的空殼公司一個都不要。另外，需要嚴密防範化解金融風險，以及做好房地產風險防控。
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