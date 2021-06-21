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原油期權掛牌上市 陸航運協會：增強油企國際市場地位

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導
大陸原油期權21日在上海期貨交易所子公司上海國際能源交易中心（簡稱「上期能源」）正式掛牌上市。中國證券報
大陸原油期權21日在上海期貨交易所子公司上海國際能源交易中心（簡稱「上期能源」）正式掛牌上市。中國證券報

大陸原油期權21日在上海期貨交易所子公司上海國際能源交易中心（簡稱「上期能源」）正式掛牌上市，中國航空運輸協會常務副理事長潘億新表示，原油期權的上市，將有助於期貨市場功能的進一步有效發揮，為航空運輸企業提供更多風險管理工具，提升大陸航空運輸行業的市場競爭力，增強涉油企業在國際市場體系中的作用和地位。

中國證券報報導，潘億新在上市儀式致辭時還指出，原油期權在上海能源交易中心場內上市，能與場外期權相互協同，達到場內場外期權共同發展。

資料顯示，大陸是全球航煤消費第二大國，2008年至2018年十年間，航煤消費年均增長達11%，2019年接近每日100萬桶，約占全球消費量的八分之一。

潘億新表示，航空煤油成本佔據航空公司總成本的30%左右，因此航空公司對原油價格的避險需求、風險管理需要非常強烈，航空煤油是原油下游重要的產品之一，原油是世界上最重要的商品之一，隨著大陸經濟的持續快速發展和人民生活水準的逐步提高，大陸對原油需求不斷增長且規模巨大。

潘億新說，原油期權的上市，是上期能源完善期貨市場功能，滿足企業精細化、多元化需求，服務我國原油產業鏈中廣大企業的又一重要舉措。在上期能源的精心組織和嚴格監管下，原油期權一定能平穩運行，功能得到有效發揮。

上海 中廣

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