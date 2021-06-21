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大陸9檔公募REITs迎開門紅 首鋼綠能漲20%

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導
大陸9檔公募REITs迎開門紅，首鋼綠能漲20%。每日經濟新聞
大陸9檔公募REITs迎開門紅，首鋼綠能漲20%。每日經濟新聞

滬深兩市首批9檔基礎設施公募REITs（基礎設施領域不動產投資信託基金）21日正式上市，開盤後集體上漲，迎來開門紅，其中首鋼綠能漲20%，鹽港REIT、蛇口產園分別漲10%。

上海財聯社報導，大陸證監會債券部主任陳飛在首批基礎設施公募REITs上市儀式上致辭時表示，希望原始權益人、仲介機構等市場參與者切實歸位盡責，廣大投資者正確認識產品特徵，樹立風險意識，理性參與投資交易。

共有9檔基礎設施公募REITs試點項目，分別在上海證券交易所（5檔）、深圳證券交易所（4檔）上市交易。

具體來看，上交所首批5檔基礎設施公募REITs分別為普洛斯、東吳蘇園、張江REIT、浙江杭徽、首創水務，基金管理人分別為中金基金、東吳基金、華安基金、浙商證券資管、富國基金。

深交所首批4檔基礎設施公募REITs分別為首鋼綠能、蛇口產園、廣州廣河和鹽港REIT，基金管理人分別為中航基金、博時基金、平安基金、紅土創新。

由於風險收益特徵不同於股票、債券、基金等金融產品，公募REITs設置上市首日30%和非上市首日10%的漲跌幅比例限制，每檔產品選定不少於1家流動性服務商提供雙邊報價等服務，完善證券交易流動性機制。

而作為大陸資本市場新增的一個投資品種，基礎設施REITs的風險水準低於股票，高於固定收益產品。

在業內看來，基礎設施REITs是一種現金流較為穩定、流動性良好的金融資產，更適合中長線投資者。

此外，公募REITs作為新興投資品種，得到廣大投資者在發行的認可，但公募REITs在交易所上市後仍面臨許多風險。

其中，投資基礎設施基金可能面臨的主要風險包括基金價格波動風險、基礎設施專案運營風險、流動性風險、終止上市風險、稅收等政策調整風險等。

中金公司先前表示，考慮到資本市場對於REITs產品及其投資邏輯尚不甚熟悉，不排除首批產品上市後證券交易市場價格出現一定波動。

從境外市場來看，出現過部分REITs產品上市後類似股票大幅上漲或者下挫的現象，建議投資者理性看待首批上市REITs投資價值，避免追漲殺跌，導致投資損失。對於公眾投資者來說，切不可懷有炒公募REITs「一夜暴富」的心態。

資本市場 上海 金價

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