搭建國際交易平台 海南藝術品交易中心運營

海南國際文化藝術品交易中心19日正式上線運營，該交易中心是海南自貿港重點推進組建的「6+3」類交易場所之一，為文化藝術品搭建國際交易平台。

中新社報導，海南國際文化藝術品交易中心是海南自貿港先行先試重點項目之一，旨在藉助自貿港政策建設線上國際藝術品交易平台及線下藝術品中央商務中心、可溯源中心、金融中心、大數據中心、仲裁中心、物流中心等八大功能中心，集合「文化+科技+金融+旅遊+服務貿易」多種業態，提供國際藝術品全產業鏈服務，形成國際藝術品交易的「海南指數」，成為國際藝術品交易的「中國集聚地」。

「海南自由貿易港建設總體方案」中明確提出海南要「建設國家對外文化貿易基地」。大陸國家發改委、商務部明確支持海南自貿港建設國際文物藝術品交易中心，建立國際文化藝術品、鑒定、評估、仲裁規則和標準體系。

海南省副省長王路表示，在自貿港背景下海南文博產業發展迎來機遇，海南將全力推動數字文化的生態體系建設，打造成為中國大陸文化藝術品交流的重要窗口和重要基地。

海南國際文化藝術品交易中心是籌備中的大陸國家南海文博產業園的先導項目與核心企業。當日，海南國際文化藝術品交易中心獲「中國海外回流文物藝術品徵集展示中心」、「博物館知識產權服務中心（海南）」、「國際文物交流平台（海南）」、「中國文博產業發展智庫」授牌，並與中國科學院軟件研究所、絲綢之路國際總商會等機構簽署戰略合作協議，推進國際文化藝術品的全方位、寬領域、多渠道、新業態交流合作。