變廢為寶 台青開拓貴州夏秋茶

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

時下，中國大陸產茶大縣貴州省遵義市鳳岡縣迎來夏秋茶豐收季，「80後」台青李梓源正忙著為村民講解機採夏秋茶技術，2021年他的茶葉加工廠目標是製成300噸大宗茶銷往海外。

中新社報導，來自台灣中部的李梓源，家中四代做茶，從小就對茶有著特殊的感情。因台灣茶青原料供應有限且大宗茶市場巨大，經常在大陸做茶展銷的李梓源，4年前在貴州布局茶產業。

專做夏秋茶的李梓源，2017年在桃坪村開始投資建設年產500噸的「歐標茶」加工廠，同時引進台灣成熟的茶葉生產管理技術和適合山區茶葉採摘的輕型機械。

因採摘成本高、利潤低，當地茶農只會採摘一季春茶，「無人採摘，老死枝頭」便成了傳統夏秋茶的宿命。而李梓源讓夏秋茶「變廢為寶」，畝均產值增加近2000元（人民幣，下同）。

「與春茶相比，夏秋茶價格雖低，但產量卻遠遠高於春茶，茶農們也能獲得較好的收益。」李梓源說，通過機採茶葉的方式不僅加速茶產業提質增效，還有效解決了「用工荒」的難題。

2020年，李梓源的茶葉加工廠開始投產，近千戶茶農為茶葉加工廠提供綠色、乾淨的茶葉，企業+合作社+茶農的產業模式更為當地茶農打通了一條增收致富路。

李梓源的茶葉加工廠車間看到，殺青機、揉拈機、烘焙機等機械設備一應俱全，2條茶葉生產線全部自動化生產，從鮮葉攤放到茶葉產品實現全過程「不落地」，整個操作流程只需幾個人即可完成。

「台灣年輕人應該多來大陸看一看，多一些瞭解。」李梓源未來的目標是在大陸打造一個生態茶莊園，就像國外的葡萄酒莊園、咖啡莊園一樣，並把茶葉賣到世界各地。

茶葉 葡萄酒

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