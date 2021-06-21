文旅業匯聚廈門 推高質量旅遊

「2021中國（廈門）國際休閒旅遊論壇」19日舉行，大陸文旅業界人士匯聚廈門，探討休閒旅遊的大趨勢和新格局，助推休閒旅遊的高質量發展。

中新社報導，隨著經濟的發展和生活觀念的轉變，近兩年來，中國大陸休閒旅遊呈爆發式增長，遊艇、房車、露營、農家樂等休閒旅遊方式正逐漸成為人們熱中的新興旅遊方式。

在城市和鄉村，休閒旅遊產業正以不同的特點和方式、不同的演化路徑向內、向外拓展。受邀與會發表主題演講的中國旅遊研究院院長戴斌，將目光聚焦在「城市街區」上，他在「我的小康旅遊街區夢」的演講中，分享近年來研究的關於旅遊休閒街區的價值取向和政策設計等相關理論成果。

「街區首先是城市的商業空間，然後才是旅遊休閒新空間。」戴斌認為，建設旅遊休閒街區，要傳承歷史，更要面向未來；要理性引導，也要鼓勵多元探索。

中國大陸分享住宿領域的引領者和踐行者、途家及斯維登集團聯合創始人羅軍則認為，新旅居時代已經到來。旅居形態變化的背後，是住宿供應鏈的變革。地區性全域旅遊、民宿集群正在興起，合法合規、科技化將成為民宿取勝的終極法器。

聯合國世界旅遊組織專家賈雲峰從旅遊營銷策畫的角度出發，分享了如何創造出「炸圈」的文旅品牌。

同程文旅副總裁、同程研究院研究中心主任謝曄認為，「智慧化」是鄉村振興的有效手段。「從智慧化角度來講，鄉村旅遊走向休閒是必有的道路。」謝曄表示，傳統旅遊業正被智慧旅遊逐漸替代，智慧旅遊更能滿足當前的旅遊消費需求，適應時代發展。