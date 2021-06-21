陸股火熱 證券印花稅衝高

大陸A股市場活躍度疫後回升，前五月證券交易印花稅達到人民幣1,228億元（約新台幣5,280.4億元），年增50.3%，創2018年以來的新高，顯示資本市場越來越香。

大陸財政部近日發布最新數據顯示，今年累計前五月，一般公共預算收入人民幣9.6兆元，年增24.2%；主要稅收收入項目中，印花稅達到人民幣1,904億元，年增42.9%。其中證券交易印花稅達到人民幣1,228億元，年增50.3%，創2018年以來新高。

中國經濟網報導，所謂證券交易印花稅，是從普通印花稅發展而來，是針對股票交易額徵收的一種稅，根據一筆股票交易成交金額單獨對賣方收取，目前A股該稅基本稅率為0.1%且單向徵收。

粵開證券首席策略分析師陳夢潔認為，從基本面來看，大陸疫情控制得力，經濟復甦持續深入，最新發布的各項經濟數據也顯示，當前大陸經濟延續平穩恢復態勢，在基本面具備支撐、財富效應吸引、居民儲蓄搬家等多重因素共同作用下，A股市場活躍度大大提升。

證券交易印花稅收入的增長和A股延續結構性行情、滬深兩市成交量不斷擴大密切相關，今年前五個月A股市場成交額呈現高增長態勢。數據顯示，今年前五個月A股市場合計成交額達人民幣86.38兆元，年增16.36%。

陳夢潔認為，隨著資本市場生態的逐步改善，以及結構性行情下「賺錢效應」的持續展現，大陸股市吸引力逐步增強，特別是吸引居民進行「儲蓄搬家」，如居民「借基入市」規模大幅增長。

數據顯示，今年前五月，公募基金發行基金產品規模達到1. 4兆份（按認購起始日統計），數量合計672檔，較2020年同期水準分別增長53%和9%。

新增投資者持續「跑步入場」也是股市吸引力增強的有力體現，中國證券登記結算有限公司發布的最新數據顯示，今年5月，市場新增投資者數量達141.22萬人，年增16.32%。

今年前五個月市場新增投資者數量已達928.47萬人，而在去年同期，市場新增投資者數量為644.18萬人。

中國人民銀行昨（20）日透過旗下主管的央媒《金融時報》發表評論喊話，強調貨幣政策「穩」字當頭，同時在政策維穩取向下，保持流動性合理充裕不是一句空話。要炒作流動性「收緊」的市場閉嘴，不要再人為製造「波動」，誤導市場預期。